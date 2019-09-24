Son Dakika Haberleri: Derbi biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 200 lira...
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Derbi biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 200 lira...

35 dakika önce

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

Derbi biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 200 lira..., System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.


Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.


Bilet satışları, yarın saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.


Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:


Kategori 1: 1.500 lira


Kategori 2: 1.300 lira


Kategori 3: 1.200 lira


Kategori 4: 1.200 lira


Kategori 5: 1.000 lira


Kategori 6: 800 lira


Kategori 7: 600 lira


Kategori 8: 400 lira


Kategori 9: 350 lira


Kategori 10: 225 lira


Kategori 11: 200 lira


Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira


Galatasaray, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:45 
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