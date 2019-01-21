Derbi Biletleri Satışa Çıktı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadelenin biletleri satışa çıktı.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Cumartesi günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları, bench arkası 80 TL ve diğer bloklar 40 TL olarak belirlendi. - İSTANBUL

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