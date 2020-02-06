Derbi eğlencesini kana bulayan zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derbi eğlencesini kana bulayan zanlı yakalandı - Son Dakika

Derbi eğlencesini kana bulayan zanlı yakalandı

6 saat önce

Büyükçekmece'de gürültü yaptığı gerekçesiyle bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs yakalandı.

Derbi eğlencesini kana bulayan zanlı yakalandı, System.String[]

Büyükçekmece'de gürültü yaptığı gerekçesiyle bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs yakalandı. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Şubat Pazar günü saat 03.50 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı sonrası sahilde arkadaşlarıyla müzik dinleyerek galibiyeti kutlayan Ahmet Can Avşar (20), gürültü yaptıklarını öne sürerek kendileriyle tartışan şahsın evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açması sonucu vurulmuştu. Ahmet Can Avşar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı kaçmıştı. Polis, cinayet şüphelisinin Şaban E. (43) olduğunun tespit edilmesinin ardından şahsı yakalamak için çalışma başlatmış, zanlının evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda katil zanlısının olaydan hemen sonra Bursa'ya kaçtığı tespit edildi. Şüpheli Şaban E., dün Bursa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Büyükçekmece, Ahmet Can, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü
Babası Talat Terim'in ölüm yıl dönümünde, Fatih Terim ve annesi gözyaşlarını tutamadı Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden ve polis zoruyla susturulan Çinli doktor virüsten öldü

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:22:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Derbi eğlencesini kana bulayan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]