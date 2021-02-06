Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı - Son Dakika

Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı

06.02.2021 22:26
Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup etti. Ezeli rakibine karşı 3 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, galibiyetin ardından sosyal medyada art arda paylaşımlar yaparak Fenerbahçe'ye göndermede bulundular.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken sarı-kırmızılılar sosyal medyadan ardı ardına göndermelerde bulundu.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın sonucunu duyurduğu paylaşımda, " Kadıköy'deki seyircisiz(!) maçta ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oluyoruz!" mesajını yazarken paylaşılan görselde tribünlerde ve localarda bulunan seyircilere gönderme yaptı.

Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı

Galatasaray bir diğer göndermesinde ise derbide galibiyeti getiren Mostafa Mohamed'in gol vuruşunu yaptığı fotoğraftan bir video hazırladı ve Fenerbahçe'nin Kadıköy'de her attığı golden sonra statta çalan şarkıyı videoya ekledi.

Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı

"RAKİBE SAYGI, KENDİNE SAYGI"

Sarı-kırmızılılar bir sonraki paylaşımda ise Fenerbahçe'nin maç skoru paylaştığı görseldeki logo kullanımına gönderme yaparak, "Doğru logo kullanımı ile maç sonucu görselini sizin için yeniden hazırladık. Rakibe saygı, kendine saygı! mesajını yazdı.

Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı

Galatasaray son göndermeli paylaşımında da soyunma odasındaki sevinç fotoğrafını paylaştı ve "Kadıköy Hatırası" mesajını paylaşıma ekledi.

Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı

Sosyal medyada Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşımlar kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.

Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı

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Son Dakika Spor Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı - Son Dakika Spor


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