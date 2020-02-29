Derbi galipleri İstanbul'da karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbi galipleri İstanbul'da karşılaşacak - Son Dakika Spor

Derbi galipleri İstanbul'da karşılaşacak

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbileri kazanan Galatasaray ile Gençlerbirliği, yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Derbi galipleri İstanbul'da karşılaşacak, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbileri kazanan Galatasaray ile Gençlerbirliği, yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda mağlup eden Galatasaray ile başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü yenen Gençlerbirliği arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Sezonun 24. hafta müsabakasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde son 7 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray, 45 puanla 3. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Mario Lemina ile kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda, Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.

Hamzaoğlu, Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde performansını artıran ve ligde son 2 maçını kazanan Gençlerbirliği, 27 puanla 10. sırada bulunuyor.

Başkent temsilcisinde Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Arda Kızıldağ, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.

Gençlerbirliği'nin başında iyi bir performans ortaya koyan Hamza Hamzaoğlu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray ile 3 kupa birden kazanma başarısı göstermişti.

Galatasaray'da Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan teknik adam, sarı-kırmızılı takımın 4. yıldızı takmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Gençlerbirliği, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kolombiya'da Radamel Falcao heyecanı! 'Zamanı geldi...'
Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması: Prensip olarak Trabzonspor'la anlaştık Konyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidi Uzman Çavuş Emre Baysal'a son görev

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:48:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Derbi galipleri İstanbul'da karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]