Derbi Halil Umut Meler'in

Süper Lig'in 23'üncü haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbi mücadeleyi Halil Umut Meler'in, zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş – Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus'un yöneteceği bildirildi.

Süper Lig'de 23'üncü hafta maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

21 ŞUBAT CUMA

22 ŞUBAT CUMARTESİ

17: 00 Göztepe – Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20: 00 Beşiktaş – Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 ŞUBAT PAZAR

16: 00 Gençlerbirliği Ankaragücü : Ali Şansalan

19: 00 Fenerbahçe – Galatasaray: Halil Umut Meler

24 ŞUBAT PAZARTESİ

20: 00 Kasımpaşa – Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan