Derbi Halil Umut Meler'in - Son Dakika
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Derbi Halil Umut Meler'in

7 saat önce

Süper Lig'in 23'üncü haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 23'üncü haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbi mücadeleyi Halil Umut Meler'in, zirve yarışını yakından ilgilendiren BeşiktaşTrabzonspor maçını ise Fırat Aydınus'un yöneteceği bildirildi.

Süper Lig'de 23'üncü hafta maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

21 ŞUBAT CUMA

20: 00 Demir Grup SivassporAytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 ŞUBAT CUMARTESİ

14: 00 Hes Kablo Kayserisporİttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

17: 00 Göztepe – Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20: 00 Beşiktaş – Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 ŞUBAT PAZAR

13: 30 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Fraport-Tav Antalyaspor: Yaşal Kemal Uğurlu

16: 00 GençlerbirliğiAnkaragücü: Ali Şansalan

19: 00 Fenerbahçe – Galatasaray: Halil Umut Meler

24 ŞUBAT PAZARTESİ

20: 00 Çaykur Rizespor – Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20: 00 Kasımpaşa – Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan


HALİL UMUT MELER, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:58 Kaynak: DHA
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