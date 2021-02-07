İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj

Derbi heyecanı, sansasyonel açıklamalarıyla sık sık sosyal medyanın diline düşen İrem Derici'yi de etkisi altına aldı. Daha önce yaptığı bir açıklamada, en beğendiği erkeğin Ryan Donk olduğunu söyleyen Derici, Galatasaray'ın zafer gazına kapılarak, futbolcuya sosyal medya hesabından övgüler yağdırdı.

"ABLA EKMEĞİNİN PEŞİNDE"

Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı sırasında paylaşım yapan Derici, futbolcuya, "Kalk yiğidim, sakin ol yiğidim, kutla yiğidim." diye övgülerde bulundu. Ünlü şarkıcının paylaşımı sonrası sosyal medyadan gülümseten yorumlar geldi. Kullanıcılar, Derici'nin açıklaması sonrası, "Hormonlar yükselmiş yine.", "Donk sana bakmaz be ablacım.", "Abla yine ekmeğinin peşinde." şeklinde yorumlar yaptı. Daha önce de Don için duyduğu hayranlığı dile getiren Derici, "Yanıyor, yanıyorum." sözlerini kullanmıştı.

CİNSELLİK AÇIKLAMASIYLA OLAY YARATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir dijital platform programında mastürbasyon yaparken annesine nasıl yakalandığını anlatan ünlü şarkıcı, magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Derici'nin açıklaması sonrası baba Hulusi Derici, "Böyle konularla değil müziğinle gündeme gel. Bunlar Türk aile yapısına ters." diyerek kızını uyarmıştı.