Derbi için takımlar stada geldi

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde iki takım da stada ulaştı.



Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi öncesinde iki takımın kafilesi de stada ulaştı. Zincirlikuyu'da bir otelde kamp yapan ve buradan yola çıkan Galatasaray kafilesi, her maçta olduğu otobüs camlarına vurarak stada giriş yaptı. Galatasaray'ın hemen ardından da Fenerbahçe kafilesi stada ulaştı. - İSTANBUL