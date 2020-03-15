Derbi için takımlar stada geldi - Son Dakika
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Derbi için takımlar stada geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde iki kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldiDerbi öncesi stada ilk deplasman takımı Beşiktaş geldi.

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Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde iki kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi

Derbi öncesi stada ilk deplasman takımı Beşiktaş geldi. Siyah beyazlı takımın hemen ardından ev sahibi ekip Galatasaray da stada giriş yaptı. İki ekip de stada yoğun güvenlik önlemleri altında sorun yaşanmadan geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İki takım kafilesinin stada ulaşması


- İstanbul
Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:39 Kaynak: DHA
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