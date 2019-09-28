Son Dakika Haberleri: Derbi maça doğru
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Derbi maça doğru

31 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapılacak derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarları Türk Telekom Stadı'na yolcu etti.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapılacak derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarları Türk Telekom Stadı'na yolcu etti.

Başkan Koç ile sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, derbiye gitmek için Ülker Stadı çevresinde toplanan taraftarlar ile bir araya geldi. Ali Koç ile yöneticiler, bir süre sohbet ettiği sarı-lacivertli taraftarları daha sonra Türk Telekom Stadı'na uğurladı.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarını taşıyan otobüsler, Türk Telekom Stadı'na ulaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, polis eşliğinde ve sorunsuz bir şekilde stada giriş yaptı.

Türk Telekom, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:32 Kaynak: AA
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