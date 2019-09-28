Son Dakika Haberleri: Derbi maçın ardından
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Derbi maçın ardından

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum." dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve golsüz berabere biten Galatasaray- Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "51 bin 663 kişiyle seyirci rekoru kırıldı. O anlamda gerçekten seyircinin teveccühü yoğundu ve pek çok ülkede bu maç canlı yayınlandı. Çekişmeliydi, gol olmadı. Her iki takımı kutluyorum. Ezeli rekabet ve ebedi dostluk, amaç bu. Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum. İki camiamıza da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:50 Kaynak: AA
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