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Derbi maçın ardından

6 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek." dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği derbi maç sonrası düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Ersun Yanal'ın yanında takım kaptanı Emre Belözoğlu ile sportif direktör Damien Comolli de katıldı.

Ersun Yanal, basın toplantısına, "Hepimiz yapmamız gerekeni yaptık. Fenerbahçe bugüne kadarki birçok maçta da bundan farklı oynamadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil." sözleriyle başladı.

Emre Belözoğlu'nun 1 haftadır sakatlık yaşadığını anlatan Ersun Yanal, "Bu problemle 1 haftadır uğraşıyoruz. En son denedi, baktı, olmadı. Sağolsun bizi kırmadığı için, yola çıktığımız günden bu yana asla bizimle problemi olmadı. Büyük destek verdi. Karalamalara itibar etmeyin. Futbolumuzu kaostan kurtarın, futbolu kaosla beslemeyin. Empati yapın. Bunu yaptığınız zaman zaten problem kalmayacak. Bu markaya zarar vermeyin." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli teknik adam, daha kapsamlı bir açıklamayı hafta içi düzenleyeceği basın toplantısında yapacağını dile getirdi.

Yanal, derbi maçla ilgili olarak, "İyi bir oyun oldu. Kaybettiğimiz birçok maçtan farklı oynamadık. Bugün de o farkı ortaya koyduk. Birçok oyuncumuz mevki problemi yaşasa da elinden geleni yaptı. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı ve soru kabul etmedi.

Öte yandan, maç sonrası yayıncı kuruluşa, "Birçok mevkisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Hafta içinde bir basın açıklaması yapacağım." şeklinde konuşan Yanal'ın, kaptan Emre Belözoğlu ile tartışma yaşadığı ve istifa kararı aldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Emre Belözoğlu, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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