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Derbi maçın ardından

6 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri derbiyi iyi bir futbolla kazandıklarını belirterek, bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi.

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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri derbiyi iyi bir futbolla kazandıklarını belirterek, bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertli futbolcular Ozan Tufan, Vedat Muric ve Max Kruse, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.

Çok güzel bir atmosferde Beşiktaş'a karşı oynadıklarını belirten Ozan Tufan, "Derbiden galip ayrılıyoruz, çok mutluyuz. Attığım golde, pozisyonun öncesine bakmak gerek. Gustavo'nun baskısına, ikili baskımıza bakmak gerek. Fenerbahçe bu futbolu oynarsa, her zaman en iyi seviyelerde olur. Hem Vedat (Muric) hem de ben güzel goller attık. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. İnşallah biz şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Muric: "Bu maçı kazanmak çok önemliydi"

Derbide takımının üçüncü golünü kaydeden Vedat Muric, zor bir maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Rakiplerimize karşı burada mağlubiyet yaşamadık ve bunun bilincindeydik. Taraftarımız muhteşemdi. 90 dakika boyunca, zaman zaman baskı görmemize rağmen, bizi desteklediler. Çok iyi mücadele ettik. Attığım golden ziyade bu maçı kazanmak çok önemliydi. Mutluyuz. Önümüzde devre arası öncesi son bir 3 puan kaldı. İnşallah Rize'den de o 3 puanı alıp, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Her maça aynı şekilde hazırlanmaya çalışıyorum. Bazen aşırı konsantrasyon negatif etki oluşturabiliyor. Tüm rakiplere saygım var. Skora katkı sağlarsam, daha da mutlu oluyorum."

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse ise, "Derbiler, normal maçlardan daha farklı oluyor. Taraftarlarımızın tabii ki galibiyet beklentisi var. Gol attım ve çok mutluyum ama en önemlisi bu derbiden galibiyetle ayrıldık." şeklinde konuştu.

Ozan Tufan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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