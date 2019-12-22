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Derbi maçın ardından

6 saat önce

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri derbide yeteri kadar mücadele etmediklerini ve sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri derbide yeteri kadar mücadele etmediklerini ve sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı futbolculardan Loris Karius ve Atiba Hutchinson, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karius, "Genel olarak şunu söyleyebilirim, Fenerbahçe savaştı, biz yeteri kadar savaşmadık. Bu tip maçlarda yüzde yüzünüzü vermediğinizde, kazanma şansınız yok. Neden savaşamadığımızı anlayamıyorum." dedi.

Takımın öz güven sorunu yaşadığını aktaran Alman file bekçisi, "Öz güvenimiz yeteri kadar yüksek değildi. Uzun toplar tabii ki bazen işe yarar, bazen onları kullanırsınız ama bizim ortaya koyabilecek bir kalitemiz var. Oyunun büyük bölümünde sadece uzun toplarla oynadık. Böyle olunca da Fenerbahçe açısından işler oldukça kolaylaştı ve maçı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Hutchinson: "Bunun altından kalkabilecek bir takımız"

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, derbide işlerin istedikleri gibi gitmediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu maçla ilgili planımız, yüksek tempoda oynamaktı. İlk 15 dakikada maça bir türlü giremedik. Rakip baskı yapıp, erken bir penaltıyla öne geçti. Ardından ikinci golü buldular. Biz ilk yarının son dakikasında bir gol bulduk. İkinci yarıda daha canlı gözüken taraf bizdik. İkinci golü bulamadık. Bu sırada üçüncü golü attılar. Sonra işler iyice zorlaştı. Devre arasından önce oynayacağımız bir maç daha var. Karakter koyabilecek ve bunun altından kalkabilecek bir takımız." şeklinde konuştu.

Deneyimli futbolcu, Vida'nın penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak ise, "Bununla ilgili konuşmam mümkün değil. Sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bazen işler lehinize dönmüyor, saha içindeki durumlar sinir bozucu olabiliyor. Şu an bu maç bitti. Yapabileceğimiz tek şey, bir sonraki maça hazırlanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Loris Karius, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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