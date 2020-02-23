Derbi maçın ardından - Son Dakika
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Derbi maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında yaklaşık 20 yıl aradan sonra Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sert tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 23. haftasında sahasında yaklaşık 20 yıl aradan sonra Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sert tepki gösterdi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona eren derbinin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, Kulüp Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.

Emniyet görevlileri, aldığı yoğun güvenlik önlemleriyle taraftarı tesis önüne yaklaştırmadı. Sarı-lacivertliler, derbi yenilgisi nedeniyle "Ali Koç istifa", "Yönetim istifa", "Koskoca Fener'i ne hale getirdiniz", "Ruhsuz Başkan istemiyoruz" ve "Büyük Başkan Aziz Yıldırım" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar, tesise giriş yapan takım otobüsüne taş, cam ve pet şişe ile yumurta attı. Otobüsün tesise girmesinin ardından bir süre daha bekleyen taraftarlar dağıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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