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Derbi maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'daki sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

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Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 20 yılı aşkın bir süre sonra yenmesi üzerine Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'daki sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Kent Meydanı, Kars'ta Faikbey, Ardahan'da Kongre Caddesi, Erzincan'da Cumhuriyet ve Ağrı'da Dörtyol Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Meşaleler yakarak yürüyen ve "En büyük Galatasaray" ile "Şampiyon cimbom" tezahüratı yapan taraftarlar takımlarının bayraklarını salladı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalarda coşkulu anlar yaşayan taraftarlar araçları ile konvoy oluşturarak galibiyet turları attı.

Erzincan, Erzurum, Kars, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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