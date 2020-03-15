Derbi maçın ardından - Son Dakika
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Derbi maçın ardından

6 saat önce

Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları derbide, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

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Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları derbide, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Siyah-beyazlı futbolcular Boyd, Kevin N'Koudou ve Mohamed Elneny, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde müsabakanın seyircisiz oynandığını hatırlatan Boyd, "Beşiktaş formasını giymek büyük bir onur ve bunun için elimden geleni vermeye çalışıyorum. Boş bir statta oynadık. Dünyada birçok şey oluyor. Biz olan bitenleri yok sayarak bütün konsantrasyonumuz sahaya vermeye çalıştık. Yakınlarımız da bundan etkileniyor. Galip gelememek de büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bazen her şeyi ortaya koyarsınız ama galibiyet için yeterli olmaz. Bugün de böyle bir akşamdı." ifadelerini kullandı.

N'Koudou da böyle bir atmosferde futbol oynamanın zor olduğunu vurgulayarak, "Garip bir durumdu. Olup bitenler çok şeyi etkiledi. En önemli şey sağlık. Sağlıklı olan insanların buna şükretmesi gerekir." diye konuştu.

Mohamed Elneny ise takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ve beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını kaydetti.

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:52 Kaynak: AA
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