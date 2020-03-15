Derbi maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbi maçın ardından - Son Dakika Spor

Derbi maçın ardından

21 dakika önce

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk oldukları ve 0-0 tamamlanan derbi maçın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniye seyircisiz oynanmasının futbol adına iyi olmadığını söyledi.

Derbi maçın ardından, System.String[]

Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk oldukları ve 0-0 tamamlanan derbi maçın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniye seyircisiz oynanmasının futbol adına iyi olmadığını söyledi.

Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her şey taraftarlarla güzel. Böyle çok fazla tadı tuzu olmasa da çıkıp görevimizi yapmak zorundaydık." dedi.

Boş tribünler önünde oynamanın hoş olmadığını aktaran tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki bu hiç kimsenin kötülüğüne değil, milletimizin iyiliğine yapılmış bir şey. Görüyorum ki çok panik var. Arkadaşlarım, yabancı arkadaşlarım, diğer takımdaki yabancı arkadaşlar, hepsinde çok büyük panik var. Söylenene göre şu an dünyanın en güvenli ülkesiyiz. Tedbirler alınmış durumda. Haddimi aşan şeyler söylemek istemiyorum. Yabancı arkadaşlarıma söyleyeceğim şey, lütfen sakin olsunlar. Hepimizin canı can, hepimizin evladı var. Devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Dünyada en güvenli ülke olarak görülüyoruz. Profesyoneliz, çıkıp işimizi yapmak zorundayız. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahada da çıkıp gereğini yapmalıyız."

Burak, "Süper Lig'in seyircisiz oynanması ligi nasıl etkiler?" sorusuna, "Nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Bir şampiyon olacak. Galip gelinecek, mağlup olunacak. Futbolun tadı tuzu taraftar. Tabii ki hoş olmayacak ama her şey insan sağlığı için." yanıtını verdi.

Deneyimli futbolcu, özellikle yabancı oyuncuların tedirgin olduğunu aktararak, "Hepsinin tedirginliği var. Hepsinin paniği var. Biz de hafta içinde onlarla birlikteydik. Onlarla konuştuk. Doktorlarla konuşturduk. Gerekli açıklamalar yapıldı. Yabancı arkadaşlarımız da nereye gitsin, ülkelerine mi gitsinler? Orada daha fazla. Bence 'İyi ki Türkiye'deyiz' diyorlardır. Lütfen sakin olalım. Allah'ın izni ile bu da geçecek." şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın

Son Dakika Haberleri
23:26 Maçın ardından
23:20 Sergen Yalçın: "Şampiyonluk şansımız zaten azdı"
23:19 Milliler 4'de 4 yaptı
23:15 Burak Yılmaz'dan derbi sonrası corona virüsü açıklaması!
23:15 Dilmen açıkladı! "Bu yıl oynanmayacak"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 23:29:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Derbi maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]