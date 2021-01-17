Derbi maçın ardından - Son Dakika

Derbi maçın ardından

17.01.2021 21:53
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Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın takım kaptanı Arda Turan, derbiyi kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak hemen toparlanarak önlerindeki maçlara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın takım kaptanı Arda Turan, derbiyi kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak hemen toparlanarak önlerindeki maçlara odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Arda Turan, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Başa baş bir oyundu, istediğimiz gibi gidiyordu. Çünkü deplasmanda oynuyoruz, berabere gittikçe oyun bizim için açılacaktı. Ama bazen futbol böyle, ufak tefek hatalar büyük üzüntüler, acılar çekmenizi sağlıyor. Bu akşam büyük bir acı çekip, yarın sabah hayata dönmek zorundayız. Çünkü üç gün sonra bir başka maçımız var. Takım kaptanı olarak da takım arkadaşlarıma yardımcı olmam gerek. Ama tabii ki derbiyi kaybettiğimiz için üzgünüz. En azından kaybedecek bir maç olmadığını düşünüyorum ama futbol bazen böyle. Beşiktaş'ı da tebrik etmek lazım, iyi mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Arda, Galatasaray'ın bu sezon son dakikalarda yediği goller hakkında ise şöyle konuştu:

"Biz Galatasaray takımıyız, hiçbir zaman beraberliğe veya mağlubiyete razı olacak bir yapımız yok. Geriye düştüğümüzde ya da beraberlik durumunda hücum ediyoruz. Daha çok oyuncu ile ileriye gidiyoruz. Fatih hocanın yıllardır felsefesi böyledir. Hiçbir zaman beraberliğe razı olmadık. Bunu EURO 2008'deki Çekya ve Hırvat maçlarından da hatırlarsınız. Bir mantalite varsa biz bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Sadece taraftarımıza şunu söylemek istiyorum, bundan 15-20 gün önce liderdik, 7 gün sonra yine lider olabiliriz. Lig böyle bir lig. Bize destek versinler. Biz bir bütünüz, kart gören, görmeyen oyuncularımızla beraber biz bir aileyiz. Çarşamba günü çıkıp kendi sahamızda bunu telafi edeceğiz. Ondan sonra inşallah en kısa sürede layık olduğumuz yere, liderliğe geri döneceğiz. Takım arkadaşlarıma, hocama, camiaya inanıyorum, toparlanmayacak bir şey yok. Sadece bu gece derbinin üzüntüsünü çekeceğiz."

Galatasaray, Arda Turan, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Derbi maçın ardından - Son Dakika Spor


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