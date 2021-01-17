Galatasaray Teknik Direktörü Terim (1) - Son Dakika

Galatasaray Teknik Direktörü Terim (1)

17.01.2021 22:29

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri derbiyle ilgili olarak, "Büyük maçlarda eksik kaldığınızda sonuç pek de istediğimiz gibi olmuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri derbiyle ilgili olarak, "Büyük maçlarda eksik kaldığınızda sonuç pek de istediğimiz gibi olmuyor. Daha çok maç var, telafi edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, galibiyetinden dolayı Beşiktaş'ı tebrik ederek, "Diagne'nin atılmasına kadar baktığımızda Marcao'nun geri pasının haricinde pek ciddi bir tehlikeyle karşılaşmadık. Beşiktaş'ın öndeki dörtlüsüne çok fazla şans vermedik. Ancak maçın 58. dakikasında oyuncunuzun atılması hiçbir teknik adamın arzu edeceği ya da bekleyeceği bir hadise değil. Kırmızı kart doğru bence. İnsan kafasıyla gideceği bir yere ayağıyla giderse diğer oyuncu da bunu kullanır." diye konuştu.

Bu sezon birçok maçta oyuncularının kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Terim, "Maalesef bizde Falcao atılıyor, Diagne atılıyor. Epey maçta 10 kişi oynuyoruz. Sahanın en iyilerinden biri olan Luyindama'nın da hatalarıyla... Birinci golde Luyindama'nın ıskası kadar diğer oyuncuların da hatası var. Orada topa vurdurmamaları lazımdı. Ancak bu havada, ağır sahada 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Defansif anlamda planlarımızı yerine getirdik ama ön alanda başarılı olduğumuz söylenemez. Açıkçası bu da beni üzüyor. Ön alanda daha başarılı olmamız gerekiyor. Büyük maçlarda eksik kaldığınızda sonuç pek de istediğimiz gibi olmuyor. Üç gün sonra tekrar bir maçımız var. Daha çok maç var, telafi edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın önemli bir hakem olduğunu aktaran Terim, "Cüneyt Çakır, Türkiye'de hatta Avrupa'da isim yapmış önemli bir hakem. Yardımcıları da önemli isimler. VAR için bir şey demeyeceğim. Daha doğrusu oralara girmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Eksikleri söylemek ve listeyi vermek zorundayım"

Fatih Terim, transfer edilmesini istediği oyuncuların listesini yönetime verdiğini ve bu konuda görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha vaktimiz var. Biz burada transfer yaparsak, belki de yaz aylarındaki küçük dokunuşlarla Galatasaray yeni bir takım haline gelecek. Elbette ekonomik şartlar önemli. Buna itirazım yok. Konuşmalarımız da öyle geçti. Yoksa durup dururken 'Ben bu takımla şampiyon oluruz.' demedim. Sayın Kaan Kançal bana ihtiyaç olup olmadığını sordu ben de 'var' dedim. 'Yapmazsak da dünyanın sonu değil.' dedim. Yoksa ben 'Transfer istemiyorum.' demedim. Burası Galatasaray Kulübü, hiç kimse olmasa da çıkar oynarız. Daha önce forvetimiz, orta sahamız, defansımız yokken de oynadık. Çok da başarılı olduk."

Uzun süredir eksikliklerinin olduğunu aktaran Terim, "Olması için hep beraber uğraşacağız. Olmazsa da elimizdeki arkadaşlarımızla her şeye talip olan bir yaklaşımla çalışmaya ve yukarılara oynamaya devam edeceğiz. Doğrusu da budur. Hep beraber en iyisini yapmaya uğraşacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in istedikleri futbolcuların maliyetlerinin yüksek olduğunu ifade etmesiyle ilgili olarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Başkan ve yönetimin söylediği doğrudur. Özellikle pandemiden sonra yönetmek kolay değil. Daha evvel basit olan rakamların şimdi yükselmiş olduğunu görüyoruz. Kolay değil. Biz, sattığın kadar almaya denk geldik. Ancak satamıyoruz, bu da önemli bir faktör. Ümit ederim bazı oyuncularımıza talip olur, yer açılır ve bu değişimleri yaparız. Bu takımın hocası olarak eksikleri söylemek ve listeyi vermek zorundayım. Mümkünse en az rakamla Galatasaray'ı çok uzun yıllar mücadele edecek oyuncularla desteklemek zorundayım. Bugün çok zengin kadrolarla oynuyoruz. Kafamdaki plan uzun yılların Galatasaray'ını ortaya koymak. Temmuzda bunda başarılı olamadık maalesef. Ocakta olursa iyi olur, olmazsa da kimseye niye olmadı diyecek halimiz yok. Bize yakışan her şeyimizle Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek."

Galatasaray Teknik Direktörü Terim (1)
Galatasaray Teknik Direktörü Terim (1)
Galatasaray Teknik Direktörü Terim (1)
Galatasaray Teknik Direktörü Terim (1)

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Terim (1) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Cadde ortasında dehşet! Baltayla saldırdıkları şahsı bacağından yaraladılar Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil uçağa bindi! İlk fotoğraf geldi Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe, Attila Szalai transferini resmen duyurdu! 4,5 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, Attila Szalai transferini resmen duyurdu! 4,5 yıllık sözleşme imzalandı         
23:09
Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü         
22:48
Derbiyi kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı duygulandıran anlar: Hepsine teşekkür ediyorum Derbiyi kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı duygulandıran anlar: Hepsine teşekkür ediyorum         
22:12
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı         
21:33
ABD'deki kanlı baskından 3 gün önce ABD'deki kanlı baskından 3 gün önce "Kongre hedef olabilir" uyarısı yapılmış         
21:05
Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak Düzce, Zonguldak ve Kütahya'da engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak         
20:53
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi         
17:02
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı         
10:59
Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz         
10:33
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı         
18:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 23:31:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Teknik Direktörü Terim (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei