Derbi maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derbi maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı (1) - Son Dakika

Derbi maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı (1)

6 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında alınan 3-1 mağlubiyette oyun disiplinini sağlayamadıklarını ve bazı oyuncuların bireysel performansının yeterli olmadığını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında alınan 3-1 mağlubiyette oyun disiplinini sağlayamadıklarını ve bazı oyuncuların bireysel performansının yeterli olmadığını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda üst üste goller yediklerini ama uzatmadaki golle skora ortak olma fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Kaçırdığımız pozisyonlar var. Büyük takım hiçbir zaman oyun disiplininden kopmamalı, oyunu çevirecek durumu olması lazım. Oyun disiplininden kopulduğu, bireysel performansların aşağı seyrettiği; bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik." dedi.

Kendileri açısından olumsuz bir günün yaşandığını vurgulayan Avcı, "Bir maçımız kaldı. Lig dalgalı gidiyor. Gençlerbirliği maçını taraftarlarımızın desteğiyle kazanıp 30 puanı bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Derbi maçta kaotik bir futbolun oynandığını anlatan Avcı, "Karışık bir oyun yaşadık. 6-7 oyuncunun bireysel performansı derbi maç seviyesinin altındaydı. Bununla beraber takım organizasyonlarında dağınıklığın, kopuklukların olduğu oyunu dengede götüremezsin. İki takım arasında kalitenin olmadığı bir oyunu rakip kazandı." ifadelerini kullandı.

"Bütün halinde hareket etmemiz gerekiyor"

Serdar Aziz'in Domagoj Vida'ya yaptığı hareket sonrası diğer oyuncuların hakeme fazla itiraz etmediğinin hatırlatılması üzerine Avcı, şunları söyledi:

"Takımdaşlık, beraber mücadele etmek, beraber itiraz etmek, beraber savunmayı yapmak önemli. Türkiye'de bunun algısı farklı. Bu rakibe veya hakeme baskı yapmak olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin en iyi hakeminden bahsediyoruz. Dört göz var, bir de VAR devrede. Vida'ya yapılan penaltıysa, Vida'nın buna itiraz edip, diğer arkadaşlarının destek vermesi gerekiyor Belki hakem VAR'a gidecek. İyi bir takım olmak her koşulda birbirine sahip çıkmayı gerektiriyor. Nasıl maç kazanırken enerjimiz yüksekse, kaybettiğimizde de bütün halinde hareket etmemiz gerekiyor."

Takımda söylendiği gibi bu tür bir olumsuzluğun olmadığını kaydeden Avcı, "Belki geriye düşmek oyuncuları oyuncuları demoralize etmiş olabilir." diye konuştu.

Devre arasında takımda büyük bir değişimin olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Avcı, "Büyük değişimleri bugün hiçbir kulüp yapamaz. Mevcuttakini daha iyi hale nasıl getirebiliriz; kısa, orta, uzun vadede nasıl yapabiliriz buna bakacağız. Mevcuttaki altı maçı üst üste kazanmış bir takım. Cuma akşamı 30 puanı yapıp, herkesin birbirine kaybettiği bir ligde nasıl daha iyi olacağımıza bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, Fenerbahçe derbisinde takımının tek golünü atan Atiba Hutchinson'ın ise performansıyla, aldığı sorumlulukla örnek alınması gereken bir isim olduğunu sözlerine ekledi.

Derbi maçın ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı (1)

Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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