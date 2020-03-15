Derbi maçın ardından - Burak Yılmaz - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbi maçın ardından - Burak Yılmaz - Son Dakika Spor

Derbi maçın ardından - Burak Yılmaz

6 saat önce

Burak Yılmaz'ın açıklaması Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın açıklaması Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Derbi maçın ardından - Burak Yılmaz

Burak Yılmaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:24 Kaynak: AA
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