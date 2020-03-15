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Derbi maçın ardından - Burak Yılmaz
6 saat önce
Burak Yılmaz'ın açıklaması Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:24 Kaynak: AA
Burak Yılmaz'ın açıklaması Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçın ardından Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.
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