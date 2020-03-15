Derbi maçın ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbi maçın ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika Spor

Derbi maçın ardından - Fatih Terim (1)

22 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinin oynanmasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle tepki gösterdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinin oynanmasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle tepki gösterdi.

Derbi maçın ardından - Fatih Terim (1)

Fatih Terim, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:06 Kaynak: AA
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