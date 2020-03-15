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Derbi maçın ardından - Fatih Terim (2)
17 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinin oynanmasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:11 Kaynak: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinin oynanmasına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle tepki gösterdi.
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