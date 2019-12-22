Derbi maçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal - Son Dakika

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Derbi maçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal
6 saat önce
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, maçın ardından basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:10 Kaynak: AA
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, maçın ardından basın toplantısında konuştu.
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