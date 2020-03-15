Son Dakika › Spor › Derbi maçın ardından - Sergen Yalçın (1) - Son Dakika Spor
Derbi maçın ardından - Sergen Yalçın (1)
6 saat önce
Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Galatasaray ile 0-0 kaldığı maçta istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:17 Kaynak: AA
Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Galatasaray ile 0-0 kaldığı maçta istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
Son Dakika Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana