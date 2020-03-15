Derbi maçın ardından - Sergen Yalçın (2) - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbi maçın ardından - Sergen Yalçın (2) - Son Dakika Spor

Derbi maçın ardından - Sergen Yalçın (2)

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Galatasaray ile 0-0 kaldığı maçta istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Galatasaray ile 0-0 kaldığı maçta istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Derbi maçın ardından - Sergen Yalçın (2)

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:21 Kaynak: AA
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