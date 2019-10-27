Derbi maçın ardından - Umut Nayir

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Umut Nayir, derbiyi kazandıkları için kimsenin şampiyonluk hediye etmeyeceğini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Umut Nayir, "Benim için duygusal ve mutluluk verici bir akşam. Beşiktaş formasıyla ilk kez on birde çıktım ve derbiye nasip oldu. Aynı zamanda derbide galibiyeti getiren golü atabilmek benim için çok özel bir durum. Takım olarak zor günlerden geçiyoruz. Motivasyon olarak derbiden bir çıkış noktası bekliyorduk, tam istediğimiz gibi oldu. Derbi aldık diye kimse bize şampiyonluk hediye etmeyecek. Aynı coşkuyu, isteği önümüzdeki maçlarda da gösterip hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Golden önce Caner Erkin'le konuştuklarını kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, "Caner abi ile yaklaşık 5 dakika önce konuşmuştuk. 'Öne orta yapacağım öne gel' dedi. O güzel ortaladı ben güzel vurdum sonuç güzel gol oldu." dedi.

"İnşallah bu maç çıkış noktamız olur"

Motivasyonlarını diğer maçlar için de korumaları gerektiğini söyleyen Umut Nayir, şunları kaydetti:

"Zor günler geçiriyoruz. Futbolun tek doğrusu yok. Kazanırsanız doğru, kaybedersen yanlış oluyor. Beşiktaş formasının olduğu her yerde coşku, heyecan olmuştu. Bugün bu anlayışla sahaya çıktık. Derbide motivasyona ihtiyacımız olmuyor ama diğer maçlarda oluyor. Bunu koruyabilmemiz lazım. Kırılma anları bizim aleyhimize de sonuçlandı. Özellikle Avrupa'da 9 puanımız olacakken 0 puandayız. Bunlar ister istemez takımı olumsuz etkiliyor. Büyük camialar için bu tür maçlar çok önemlidir. İnşallah bu maç çıkış noktamız olur. Diaby ile oynayıp Nzonzi'nin topla buluştuğu alanı kapatmaktı önceliğimiz. Bu görevi de iyi yaptığımızı düşünüyorum."