Son Dakika Haberleri: Derbi maçında 32 kişiye çeşitli suçlardan adli işlem
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Derbi maçında 32 kişiye çeşitli suçlardan adli işlem

5 dakika önce

Galatasaray-Fenerbahçe takımları arasında oynan derbi maçında çeşitli suçlardan toplam 32 kişiye sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine yönelik adli işlem yapıldı.

Derbi maçında 32 kişiye çeşitli suçlardan adli işlem, System.String[]

Galatasaray-Fenerbahçe takımları arasında oynan derbi maçında çeşitli suçlardan toplam 32 kişiye sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine yönelik adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumunda Galatasaray - Fenerbahçe takımları arasında oynan derbi maç sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan çalışmalarda, 3 şahsa usulsüz seyirci temin etmek, 8 şahsa usulsüz seyirci girişi, 7 şahsa alkollü giriş, 7 şahsa sahaya yabancı madde atmak, 1 şahsa yasak madde satışı (Meşale), 2 şahsa meşale yakmak, 2 şahsa yetkisiz olarak ve değeri üzerinden bilet satışı (Karaborsa), 2 şahsa hakaret etmek olmak üzere toplam 32 kişiye sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine yönelik adli işlem yapıldı.

(İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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