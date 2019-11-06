Derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi kolay geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi 4'ncü haftasında sezona şampiyonlukta iddialı ekiplerden Halkbank'ı deplasmanda yenen Galatasaray HDI Sigorta dün de geçen yılın şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigortayı 3-0 yenerek hiç set vermeden 4'te 4 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Fenerbahçe HDI Sigortanın Ter Maat oldu, Geleteserey HDI Sigorta'da Venno 15 sayı buldu.



CENTİLMENLİK POZU



Fenerbahçe HDI Sigorta ve Galatasaray HDI Sigorta takımları derbi maçı öncesinde file önünde bir araya gelerek centilmenlik pozu verdiler. İki takım daha sonra maske takarak Lösemili çocuklara destek mesajı verdiler.



SETLERDE GALATASARAY ÜSTÜNDÜ



maçın ilk setine 5 servis kaçıran Fenerbahçe HDI tutuk başlarken Galatasaray HDI Sigorta daha etkili başladı ve Estonyalı yıldızı Oliver Venno'nun sayılarıyla hücumda Burutay'ın etkili oyunuyla 20-25 kazanarak 0-1 öne geçti.



İkinci set dengeli başlasada Galatasaray HDI Sigorta Venno, Burutay ve Van Berkel'in sayılarıyla seti 22-25 kazanarak durumu 0-2 yaptı.



Üçüncü sete de önde başlayan sarı kırmızılı ekibi Fenerbahçe HDI Sigorta 13-13'te yakalasa da Venno ve Burutay'ın sayılarıla bu seti de 21-25 kazanan Galatasaray maçın skorunu ilan etti 3-0



Salon: Burhan Felek



Hakemler: Ozan Sarıkaya, Recep Karakoç



Fenerbahçe HDI Sigorta: Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak ( Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)



Galatasaray HDI Sigorta: Van Berkel, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın ( Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin)



Setler: 20-25, 22-25, 21-25



Süre: 95 dakika (30, 34, 31)