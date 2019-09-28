Derbi maçtan notlar

Süper Lig'in 5. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, geçen haftaya göre kadroda önemli değişikliklerle zorlu mücadeleye çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim'in geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev verdiği Florin Andone ile Jean Michael Seri derbi maçın kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekipte bu oyuncuların yerine Radamel Falcao ile Mario Lemina ilk 11'de görev yaptı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de şans bulan Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Ömer Bayram ise Fenerbahçe karşısında yedek soyundu. Galatasaray'da bu üç oyuncunun yerine ise Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Mariano Filho şans buldu.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ryan Donk, Jimmy Durmaz ve Emre Mor yedek soyundu.

Belhanda maskeyle oynadı

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmada yüzüne darbe alan ve çenesi kırılan Belhanda, derbi mücadelesinde maskeyle görev yaptı.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta kadroda bulunmayan Belhanda, hafta içindeki antrenmanlarda da aynı şekilde çalışmalara katılmıştı.

Derbide ilki yaşadılar

Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina ve Marcao ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynamanın heyecanını yaşadı.

Falcao, Babel, Nzonzi ve Lemina bu sezon başında transfer edilirken, 2018-2019'un devre arasında kadroya dahil edilen Luyindama ile Marcao cezaları nedeniyle geçen sezonki derbi maçta görev alamamıştı.

Kasapoğlu ve Selçuk derbiyi izledi

Derbi karşılaşmasını, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tribünde izledi.

Müsabakayı izlemek için Türk Telekom Stadı'na gelen Kasapoğlu ile Selçuk'u, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz protokol tribünü girişinde karşıladı.

Derbi maçı ayrıca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Rumen teknik adam Mircea Lucescu da takip etti.

Terim ve yardımcıları Şaş ile Davala yine tribünde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezalarından dolayı yine tribünden maçı takip etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza alan ve sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inen Terim, Fenerbahçe derbisinde de takımının başında sahaya çıkamadı. Terim, cezasını bu müsabakayla tamamlamış oldu.

Aynı karşılaşmada 3 maç ceza alan Ümit Davala da son kez tribünde bulundu. Galatasaray'ın bir diğer yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının ardından 8 maç ceza almıştı.

Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim maskeleri takarak tecrübeli teknik adama destek verdiği görüldü.

Geçen iki haftada olduğu gibi Fenerbahçe derbisinde de Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

Şampiyonlar Ligi müziği coşturdu

Derbi maç öncesi Galatasaraylı oyuncuların sahaya çıkışı sırasında stat hoparlörlerinden Şampiyonlar Ligi marşı çalındı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, marşın çalınmasına coşkulu bir şekilde tepki verdi.

Galatasaraylı oyuncular ısınma öncesi sahaya, "Anaların yüreğindeki ateş, terörü bitirecek" yazılı pankartla çıktı.

Sarı-kırmızılı oyuncular, maç öncesi gerçekleştirilen seremonide ise "Bağışlarınızla daha güçlüyüz, el birliği ile güç birliğine" pankartıyla yer aldı.

Taraftarlardan büyük destek

Galatasaraylı taraftarlar, zorlu derbi maçta takımlarına büyük destek verdi.

Sarı-kırmızılı kafile, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden coşkulu bir şekilde Türk Telekom Stadı'na uğurlandı.

Çok sayıda taraftarın yer aldığı uğurlamada Galatasaray kafilesi, tesislerden ayrılmakta zorlandı.

Türk Telekom Stadı'nı tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, takımları lehine tezahüratta bulundu. Taraftarlar, zaman zaman da Fenerbahçe aleyhine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.

Abdurrahim Albayrak'tan sıcak karşılama

Derbi maç öncesi protokol tribünün girişinde bekleyen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncuları sıcak bir şekilde karşıladı.

Albayrak, otobüsün stada gelmesi sırasında otobüstekilere el salladı.

Medya ilgisi yüksek oldu

Karşılaşmaya basın mensuplarının ilgisi yüksek oldu. 227 gazeteci ve 59 foto muhabiri olmak üzere derbi mücadelesini 286 basın mensubu takip etti.

Fransa, Makedonya, İtalya, Hollanda, Çin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olmak üzere 10 gazeteci de tribünde yer aldı.

Öte yandan, 19 Yaş Altı Elit Gelişim Ligi'nde iki takım arasında oynanan maçı Galatasaray farklı kazandı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti.

Maç öncesi Galatasaray'ın tribün liderlerinden Alpaslan Dikmen unutulmadı. Sarı-kırmızılılar alkışlarla Dikmen'i andı.