Derbi maçtan notlar

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı müsabakada ilk 11'de başlayan futbolculardan Jean Michael Seri yedeğe çekilirken, oğlu ameliyat edilen Ryan Donk ise kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide bu futbolcuların yerine Mario Lemina ile Sofiane Feghouli forma giydi.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Lemina, Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone ile başladı.

Takımın yedek kulübesinde ise Seri'nin yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Emre Mor oturdu.

Falcao yine kadroda yok

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almadı.

Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Real Madrid maçlarının ardından Beşiktaş derbisinde de takımını yalnız bıraktı.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Ömer Bayram derbinin kadrosunda bulunmadı.

Belhanda ilk 11'de

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarla gerginlik yaşayan Younes Belhanda, Beşiktaş derbisine ilk 11'de başladı.

Real Madrid maçında oyundan çıktığı sırada performansını beğenmeyen taraftarların ıslıklı protestosuna tepki gösteren Belhanda, daha sonra özür dilemişti.

Vodafone Park'ta karşılaşmayı takip eden Galatasaraylı taraftarlar, maç öncesinde futbolcuları tribüne çağırarak destek verdi. Taraftarların sadece Belhanda'yı tribüne çağırmaması dikkati çekti.

Babel eski takımına karşı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giydi.

İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Babel, geçen ocak ayında İngiltere temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.

Siyah-beyazlı formayla 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşayan Babel, geçen sezonun devre arasında ayrıldığı Vodafone Park'a 10 ay sonra sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray tribünlerini selamlayan Babel'e ıslıklarla tepki gösterdi.