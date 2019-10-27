Derbi maçtan notlar

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçını TBMM Başkanı Mustafa Şentop da izledi.

Şentop'u Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi karşıladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de tribündeki yerini aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de derbi maçı takip etti.

Beşiktaş'ta 5 değişiklik

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında önemli değişikliklere gitti.

Braga karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdüğü Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın'ı derbi maçında yedek soyunduran Avcı, bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby ve Umut Nayir'i ilk 11'de görevlendirdi.

Gökhan Gönül 3 maç sonra

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, 3 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Son olarak Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında görev alan Gökhan, sakatlığı nedeniyle ligdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü müsabakalarının yanı sıra Avrupa'daki Braga karşılaşmasında forma giyememişti.

Umut Nayir ilk kez

Beşiktaş'ta forvet hattında görev yapan Umut Nayir, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkma şansı yakaladı.

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği ama Bursaspor'a kiralık olarak gönderdiği Umut, derbi maçta takımının gol umudu oldu.

Bu sezon Demir Grup Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna giren Umut, Braga karşılaşmasında da sonradan oyuna girerek takımının tek golünü atmıştı.

Elneny'nin yanında Hutchinson görev yaptı

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı derbi maçta savunmanın önünde Muhammed Elneny ile Hutchinson görev yaptı.

Braga maçında yedekler arasında yer alan Hutchinson, derbi maçta ilk 11'deki yerini aldı.

Hastalığı nedeniyle Braga karşılaşmasında kadroda yer alamayan Diaby ise Ljajic'in yerine hücuma katkı vermeye çalıştı.

Braga maçında yedek kalan Lens de derbi maçta orta sahanın sağında oynadı.

Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran'ın yanı sıra genç oyuncular Erdoğan Kaya, Muhayer Oktay, Kartal Yılmaz ve Erdem Seçgin, yedekler arasında yer aldı.

Çebi yönetiminde ilk derbi

Beşiktaş, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi yönetiminde hem ilk Süper Lig hem de ilk derbi maçına çıktı.

Çebi'nin başkanlığa seçilmesinin ardından Braga ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, evindeki maçta rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Stat doldu

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta tribünleri tamamen doldurdu.

Karşılaşma öncesi takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, maçın başlamasıyla desteklerini artırdı.

Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Ryan Babel'e maç öncesi tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

İki takım taraftarlarının kulüplerin sembol isimleri olmuş Süleyman Seba ile Ali Sami Yen'e yönelik küfürlü tezahürat yaptığı görüldü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim'in maç öncesinde bir araya gelip tokalaşmaması dikkati çekti.

Derbi maçta özel konuk

Derbi mücadelesinde Vodafone'un robotu Veysi de yer aldı. Maç için Vodafone Park'a gelen siyah-beyazlı oyuncuları karşılayan Robot Veysi, futbolculara "Vodafone Park'a hoş geldiniz." dedi. Soyunma odasına da giden Robot Veysi, odanın girişine bir nazar boncuğu asarak futbolculara bol şans diledi. Ardından, saha kenarında taraftarlara selam veren Robot Veysi, onlarla fotoğraf çektirdikten sonra Vodafone locasına gitti. Robot Veysi, loca katındaki misafirlere de "Vodafone Park'a hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, ısınmak için sahaya Vodafone İstanbul Maratonu logolu, üzerinde bu yılın teması olan "Çocuklar için koş" yazılı tişörtler giyerek çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi sahaya "İklim değişikliğinin farkında mısın, yerküreye saygı" yazılı pankartla çıktı.