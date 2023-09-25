Derbi nefes kesti! Real Madrid\'in fişini Morata çekti

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'le kozlarını paylaştı. Madrid derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla Atletico oldu.

İLK YARI 2-1 BİTTİ

Maçın henüz 4. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen Atletico Madrid, bir başka yıldızı Griezmann ile 18'de farkı ikiye çıkardı. 35'te Kroos'un golüyle Real Madrid farkı bire indirerek ilk yarıyı noktaladı.

MORATA FİŞİ ÇEKTİ

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya da etkili başladı ve Morata'nın 46'da attığı golle skoru 3-1 yaparak mücadeleden 3 puanla ayrıldı.