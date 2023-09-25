Derbi nefes kesti! Real Madrid'in fişini Morata çekti - Son Dakika

Derbi nefes kesti! Real Madrid'in fişini Morata çekti

Derbi nefes kesti! Real Madrid\'in fişini Morata çekti
Son Güncelleme: 25.09.2023 00:40

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'e 3-1 mağlup oldu. Maçın 4. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen Atletico Madrid, 18'de Griezmann ile farkı ikiye çıkardı. 35'te Kroos'un golüyle Real Madrid farkı bire indirdi. İkinci yarıya etkili başlayan Morata, 46'da attığı golle skoru 3-1 yaptı ve Real Madrid'in sezonun ilk yenilgisini almasına sebep oldu.

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'le kozlarını paylaştı. Madrid derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla Atletico oldu.

İLK YARI 2-1 BİTTİ

Maçın henüz 4. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen Atletico Madrid, bir başka yıldızı Griezmann ile 18'de farkı ikiye çıkardı. 35'te Kroos'un golüyle Real Madrid farkı bire indirerek ilk yarıyı noktaladı.

MORATA FİŞİ ÇEKTİ

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya da etkili başladı ve Morata'nın 46'da attığı golle skoru 3-1 yaparak mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Derbi nefes kesti! Real Madrid'in fişini Morata çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derbi nefes kesti! Real Madrid'in fişini Morata çekti - Son Dakika
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