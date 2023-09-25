Derbi nefes kesti! Real Madrid\'in fişini Morata çekti

La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid'le kozlarını paylaştı. Madrid derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla Atletico oldu.
Maçın henüz 4. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen Atletico Madrid, bir başka yıldızı Griezmann ile 18'de farkı ikiye çıkardı. 35'te Kroos'un golüyle Real Madrid farkı bire indirerek ilk yarıyı noktaladı.
Ev sahibi ekip, ikinci yarıya da etkili başladı ve Morata'nın 46'da attığı golle skoru 3-1 yaparak mücadeleden 3 puanla ayrıldı.
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