Derbi Öncesi Başkanlar Dostluk Mesajı Verecek
17 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanları dostluk mesajı verecek.
Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe
derbisi öncesi iki kulübün başkanları dostluk mesajı verecek.
Her iki kulübün yaptığı duyuruya göre, Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman
ile Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Ali Koç
, yarın saat 15.00'te dostluk mesajı vermek için bir araya gelecek.
Gerçekleştirilecek organizasyon için BJK TV
ve FB TV'den ortak canlı yayın yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:21 Kaynak: AA
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