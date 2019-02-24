Son Dakika Haberleri: Derbi Öncesi Başkanlar Dostluk Mesajı Verecek

Derbi Öncesi Başkanlar Dostluk Mesajı Verecek

17 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanları dostluk mesajı verecek.

Derbi Öncesi Başkanlar Dostluk Mesajı Verecek, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanları dostluk mesajı verecek.

Her iki kulübün yaptığı duyuruya göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın saat 15.00'te dostluk mesajı vermek için bir araya gelecek.

Gerçekleştirilecek organizasyon için BJK TV ve FB TV'den ortak canlı yayın yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:21 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor
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