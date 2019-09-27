Derbi öncesi Fenerbahçe'de son durum! Hasan Ali Kaldırım...

Sarı lacivertlilerin bu akşam yaptığı antrenmanda Garry Rodrigues ve Moses dışında tüm futbolcular antrenmanın tamamında yer aldı.



Bu arada takımla birlikte çalışan Hasan Ali Kaldırım ve Isla'nın sakatlıklarının tamamen geçtiği ve derbi maçta oynamalarına bir engel bulunmadığı ifade edilirken, bu iki futbolcunun derbi maçta forma giyip giymeyeceğine teknik direktör Ersun Yanal'ın karar vereceği öğrenildi.