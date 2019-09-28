Derbi öncesi Fenerbahçe'ye 2 iyi, 1 kötü haber!

28 Eylül'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan her iki takım 3 puan için kıyasıya bir mücadele verecek. Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sona ererken Galatasaray maçında yer alacak ve alamayacak isimler ise netlik kazandı.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde derbiye hazır hale gelen Fenerbahçe'ye 1 futbolcusundan kötü 2 futbolcusundan da iyi haber geldi. Kritik derbi öncesi Galatasaray'da herhangi bir eksik bulunmazken Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyuncuların durumları merak ediliyordu.



Ankaragücü maçında bileğinden sakatlanan Garry Rodrigues'in derbide oynama şansı bulunmuyordu.



MOSES'TAN KÖTÜ HABER!



Rodrigues'in yokluğunda sol kanatta Victor Moses'ı kullanmayı düşünen Ersun Yanal'a Nijeryalı oyuncudan kötü haber geldi.Victor Moses, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesi yaptığı son idmana katılmazken kritik maçta forma giyemeyeceği kaydedildi.



HASAN ALİ VE ISLA MÜJDESİ



Rodrigues ve Moses'tan kötü haber alan Fenerbahçe'ye kritik derbi öncesi Hasan Ali Kaldırım ve Isla'dan ise müjdeli haber geldi. Bir süredir takımdan ayrı kalan iki futbolcu, derbi öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın insiyatifine göre, iki futbolcunun derbide forma giyip giymeyeceği belli olacak.



