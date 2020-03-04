Derbi öncesi SARI alarm
6 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında cuma günü evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sarı kart görmesi halinde derbi de forma giyemeyecek futbolcular;Burak YılmazCaner ErkinAtibaN'KoudouBoydUmut Nayir.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında cuma günü evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sarı kart görmesi halinde derbi de forma giyemeyecek futbolcular;
Burak Yılmaz
Caner Erkin
Atiba
N'Koudou
Boyd
Umut Nayir
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:32
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