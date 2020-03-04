Derbi öncesi SARI alarm - Son Dakika
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Derbi öncesi SARI alarm

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında cuma günü evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sarı kart görmesi halinde derbi de forma giyemeyecek futbolcular;Burak YılmazCaner ErkinAtibaN'KoudouBoydUmut Nayir.

Derbi öncesi SARI alarm, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında cuma günü evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sarı kart görmesi halinde derbi de forma giyemeyecek futbolcular;


Burak Yılmaz


Caner Erkin


Atiba


N'Koudou


Boyd


Umut Nayir

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:32 
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