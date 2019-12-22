Derbi öncesi takım otobüsleri stada ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbi öncesi takım otobüsleri stada ulaştı - Son Dakika Spor

Derbi öncesi takım otobüsleri stada ulaştı

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi iki takım otobüsü stada giriş yaptı.

Derbi öncesi takım otobüsleri stada ulaştı, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi iki takım otobüsü stada giriş yaptı.


Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, iki takım otobüsü stada giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı takım otobüslerinin stada girişi esnasında herhangi bir taşkınlık yaşanmadı. İki takım otobüsünün peş peşe stada girmesi de dikkatlerden kaçmadı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:09 Kaynak: İHA
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