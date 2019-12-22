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Derbi öncesi takım otobüsleri stada ulaştı
6 saat önce
Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi iki takım otobüsü stada giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 06:09 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi iki takım otobüsü stada giriş yaptı.
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, iki takım otobüsü stada giriş yaptı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı takım otobüslerinin stada girişi esnasında herhangi bir taşkınlık yaşanmadı. İki takım otobüsünün peş peşe stada girmesi de dikkatlerden kaçmadı. - İSTANBUL
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