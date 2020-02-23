Derbi öncesi takımlar Kadıköy'e geldi

Süper Lig'in 23'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım da yoğun güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu'na ulaştı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde Ülker Stadyumu'nda alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, iki takım da polis eskortları eşliğinde stadyuma ulaştı. Zincirlikuyu'da bir otelde maç saatini bekleyen Galatasaray 17.10'da Kadıköy'e gitmek için yola çıktı. Aynı saatlerde Fenerbahçe kafilesi de büyük bir taraftar desteğiyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden stada doğru hareket etti. Ülker Stadyumu'na ilk gelen ekip Galatasaray olurken hemen ardından sarı lacivertli takım da stadyuma giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Takım otobüslerinin stadyuma gelişi

- İstanbul