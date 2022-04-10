SPOR Derbi öncesi takımlar stada ulaştı - Son Dakika

Derbi öncesi takımlar stada ulaştı
SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi takımlar stada geldi.
Saat 20.30'da başlayacak maç öncesinde Ülker Stadyumu'na önce ev sahibi Fenerbahçe, ardından ise konuk Galatasaray giriş yaptı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden Fenerbahçe ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nden taraftarının uğurladığı Galatasaray stada sorun yaşanmadan ulaştı.
Kaynak: DHA
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