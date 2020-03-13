Derbi öncesi Türk Telekom stadı dezenfekte edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derbi öncesi Türk Telekom stadı dezenfekte edilecek - Son Dakika

Derbi öncesi Türk Telekom stadı dezenfekte edilecek

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Mart'ta Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesi koronovirüs salgını riskine karşı Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışması yapacak.

Derbi öncesi Türk Telekom stadı dezenfekte edilecek, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Mart'ta Galatasaray- Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesi koronovirüs salgını riskine karşı Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışması yapacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak karşılaşma öncesi Türk Telekom Stadı'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirilecek.

Galatasaray Spor Kulübü'nün koronovirüse karşı ortamı güvenli hale getirmek amacıyla İBB'den destek talep etmesi üzerine, stadın bazı bölümleri dezenfekte edilecek.

Görevli personelin bulunduğu alanlar, soyunma odaları, hakem odaları, gözetmen odaları, basın odaları, toplantı alanları, sağlık ve güvenlik alanları ve tüm ofislerde çalışma yürütülecek.

Maç seyircisiz oynanacağı için bu alanlar dışında bulunan yerler kapsam dışı bırakıldı. Dezenfekte çalışmaları yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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