Son Dakika Haberleri: Derbi öncesinde Bakan Kasapoğlu'ndan dostluk mesajı
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Derbi öncesinde Bakan Kasapoğlu'ndan dostluk mesajı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe, Ankaragücü-Gençlerbirliği ve Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmaları öncesinde, tribünde ve sahada dostluk çağrısında bulundu.

Derbi öncesinde Bakan Kasapoğlu'ndan dostluk mesajı, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu hafta sonu oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe, Ankaragücü- Gençlerbirliği ve Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmaları öncesinde, tribünde ve sahada dostluk çağrısında bulundu.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu hafta sonu Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe, Ankaragücü - Gençlerbirliği ve Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmaları öncesinde, dostluk ve fair-play çağrısı yaptı.


Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunun lokomotifi konumundaki Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin, bu hafta birbirleriyle karşılaşacaklarını hatırlatarak, derbi karşılaşmaları öncesinde tribünde dostluk, sahada fair-play görüntülerinin yaşanacağına inandığını dile getirdi.


Bu önemli maçların bir şölen havasında geçmesini dileyen Bakan Kasapoğlu, "Sahadaki mücadelesiyle, tribündeki dostluk görüntüsüyle, bu güzide kulüplerimiz tüm sporseverlere 'işte bir derbi maçı böyle olmalı' dedirtmeli. Burada altı takımımızın da futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor" diye konuştu.


Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Kulüplerimiz arasındaki 'ezeli rekabet, ebedi dostluk' ruhuna uygun geçeceğine inandığım hafta sonu oynanacak derbi müsabakalarının, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Takımlarımızın formalarının renkleri farklı olsa da üzerlerinde ay-yıldızlı bayrağımızın bulunduğu unutulmamalı. Derbi karşılaşmalarının, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
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