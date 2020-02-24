Derbi sonrası 57 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

KADIKÖY'de Süper Lig Futbol Maçında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın ardından 57 kişi hakkında '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 10 kişiye 'Stada Yasak Madde Sokmak' suçundan, 4 kişiye 'Stada Usulsüz Giriş' suçundan, 3 kişiye 'Küfürlü Tezahürat' suçundan, 4 kişiye 'Görevli Memura Hakaret' suçundan, 1 kişiye 'Karaborsa bilet satmak' suçundan, 3 kişiye 'Kasten Yaralama' suçundan, 21 kişiye 'Sahaya Yabancı Madde Atmak' suçundan, 2 kişiye ' Yasak Alan İhlali' suçundan, 5 kişiye 'Mala Zarar Verme' suçundan, 1 kişiye 'Küfürlü Tezahürat' ve ' Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan, 1 kişiye 'Alkollü Giriş' suçundan ve 2 kişiye 'Mala Zarar Verme' ve 'Hırsızlık' suçundan olmak üzere 57 kişiye "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" işlem yapıldığı bildirildi.

- İstanbul