Son Dakika Haberleri: Derbi Tarihleri Belli Oldu

Derbi Tarihleri Belli Oldu

48 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Duyurulan 27-31 hafta programlarına göre; 28. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Ligin 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi ise 5 Mayıs Pazar saat 19.00 olarak belirlendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel
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