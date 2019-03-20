Derbi Tarihleri Belli Oldu
48 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından açıklandı. Duyurulan 27-31 hafta programlarına göre; 28. haftadaki Fenerbahçe
- Galatasaray
derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Ligin 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş
derbisinin tarihi ise 5 Mayıs
Pazar saat 19.00 olarak belirlendi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:21 Kaynak: İHA
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