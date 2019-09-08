Son Dakika Haberleri: Derbi tarihleri belli oldu
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Derbi tarihleri belli oldu

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ilk yarının kalan bölümünün maç programını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de ilk yarının kalan bölümünün maç programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4-17'nci hafta müsabaka programı açıklandı. Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. FIFA talimatları gereğince Milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine maç planlanamamaktadır. Bununla birlikte, müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilir" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'de ilk yarının kalan bölümünde oynanacak derbi maçların programı şu şekilde:

6'NCI HAFTA

29 Eylül Pazar - 19.00 Trabzonspor - Beşiktaş

9'UNCU HAFTA

27 Ekim Pazar - 19.00 Beşiktaş - Galatasaray

13'ÜNCÜ HAFTA

1 Aralık Pazar - 19.00 Trabzonspor - Galatasaray

16'NCI HAFTA

22 Aralık Pazar - 19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:04 Kaynak: DHA
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