Derbide 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbide 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı - Son Dakika Spor

Derbide 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı

7 saat önce

Kadıköy'de dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan adli işlem yapıldığı açıklandı.

Derbide 57 taraftara 6222'den işlem yapıldı, System.String[]

Kadıköy'de dün oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan adli işlem yapıldığı açıklandı.


Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbide, 57 taraftara adli işlem yapıldığı açıklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; müsabakaya yasak madde sokmak, usulsüz giriş, küfürlü tezahürat, görevli memura hakaret, karaborsa, kasten yaralama, sahaya yabancı madde atmak, yasak alan ihlali, mala zarar verme, devletin kurum ve organlarını aşağılama, alkollü giriş, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık konularından olmak üzere 57 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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