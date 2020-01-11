Derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak! Kadınlar Basketbol Ligi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak! Kadınlar Basketbol Ligi... - Son Dakika Spor

Derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak! Kadınlar Basketbol Ligi...

6 saat önce

BJK Akatlar Spor ve Kültür Salonu'nda oynanacak 14. hafta mücadelesi saat 15.15'te başlayacak.

Derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak! Kadınlar Basketbol Ligi..., System.String[]

BJK Akatlar Spor ve Kültür Salonu'nda oynanacak 14. hafta mücadelesi saat 15.15'te başlayacak.


Ligde ilk yarıyı 12 galibiyet, 1 yenilgiyle zirvede tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, tek mağlubiyetini geçen hafta Birevim Elazığ İl Özel İdare karşısında aldı.


Beşiktaş TRC İnşaat ise altışar galibiyet ve mağlubiyetle ligde 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde son 3 maçını da galip bitirdi.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında 43 sayı farkla 97-54 kazanmıştı.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Öznur Kablo, Fenerbahçe, Beşiktaş, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:33 
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