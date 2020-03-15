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Derbide Çanakkale Zaferi unutulmadı
6 saat önce
Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım futbolcuları ortak taşıdıkları pankartla, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını unutmadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:13 Kaynak: İHA
Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım futbolcuları ortak taşıdıkları pankartla, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını unutmadı.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım futbolcuları seremoniye ortak taşıdıkları pankartla çıktılar. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılının unutulmadığı derbide futbolcuların taşıdığı pankartta 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' ve '105 yıl önce bizim için duran kalpleri; rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz' ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL
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