Derbide Çanakkale Zaferi unutulmadı - Son Dakika
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Derbide Çanakkale Zaferi unutulmadı

6 saat önce

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım futbolcuları ortak taşıdıkları pankartla, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını unutmadı.

Derbide Çanakkale Zaferi unutulmadı, System.String[]

Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım futbolcuları ortak taşıdıkları pankartla, Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını unutmadı.


Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım futbolcuları seremoniye ortak taşıdıkları pankartla çıktılar. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılının unutulmadığı derbide futbolcuların taşıdığı pankartta 'Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale' ve '105 yıl önce bizim için duran kalpleri; rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz' ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Çanakkale Zaferi, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:13 Kaynak: İHA
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