Derbide gözler golcülerde - Son Dakika

Bu hafta oynanacak derbi öncesinde gol yollarında Fenerbahçe'yi Vedat Muriqi (12) ve Max Kruse (6 gol) sırtlarken, Galatasaray da ise Adem Büyük (6) ve Radamel Falcao (5) ön plana çıkıyor.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Bu önemli müsabakada golcülere büyük iş düşecek. Ligde geride kalan 22 haftada sarı-kırmızılılar 36 kez rakip fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler ise 41 kez gol sevinci yaşadı.

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de hücumda Vedat Muriqi ile Max Kruse ön planda yer alıyor. Vedat bu sezon 21 maçta görev aldı ve 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Vedat takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Kosovalı futbolcunun ardından sarı-lacivertlilerde hücumdaki en etkili isim olan Kruse, 17 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da ise Adem Büyük takımın en golcü ismi. Bu sezon ligde 17 müsabakada görev alan Adem, 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Son haftaların formda ismi olan 32 yaşındaki futbolcu, son 4 haftada 5 gol kaydetti. Cimbom'da yıldız futbolcu Radamel Falcao da takımda en golcü ikinci futbolcu. Falcao ligde oynadığı 10 karşılaşmada 5 gol attı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Ömer Bayram da yaptığı 8 asistle hücumda dikkat çekiyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)